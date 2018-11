Bad Wildbad Vermisster löst Großeinsatz aus

Der Mann war gegen 17.45 Uhr zu Fuß auf dem Weg in die Wildbader Klinik, als er stürzte und sich dabei eine Kopfverletzung zuzog. Ein Passant kümmerte sich um den Verletzten und verständigte den Rettungsdienst. Nachdem dieser weder den Zeugen noch den Verletzten antreffen konnte, war nicht auszuschließen, dass sich der 74-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Wildbad, die Malteser und die Rettungshundestaffel des DRK rückten mit insgesamt 50 Kräften, drei Mantrailer-Hunden und 14 Flächensuchhunden aus, um den Vermissten zu suchen. Außerdem kam der Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Zunächst fehlte von dem Senior jede Spur, erst am Sonntagmorgen wurde er von der Besatzung eines Rettungswagens in der Bad Wildbader Innenstadt aufgegriffen und vorsichtshalber in eine Klinik gebracht.