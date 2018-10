Bad Wildbad war am Sonntag ein so begehrtes Ziel, dass die Zu- und Abfahrt zeitweise nur im "Stop-and-Go"-Modus möglich war. Der Wildbader Herbst, die Attraktionen auf dem Sommerberg und Wanderwege lockten Massen an Besuchern an. Der Stadtteil Calmbach bekam auch die wieder nach Hause strebenden am Abend ab (auf dem Bild die Wildbader Straße). Foto: Schabert