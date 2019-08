Bad Wildbad Verkauf von Hotel Auerhahn gestaltet sich zäh

Wie lange sich die Suche nach einem potenten Interessenten noch ziehen wird, kann Kneef nicht genau vorhersagen. "So etwas kann man nicht einschätzen. Es sind zu viele Faktoren, die da mit rein spielen." In seinen 30 Jahren landesweiter Vermittlungspraxis habe der Makler die Erfahrung gemacht, dass es "ganz einfach Geduld" brauche. Aufgrund der angespannten Personalsituation im Gastro- und Hotel-Gewerbe herrsche derzeit ohnehin ein Überangebot an Betrieben, die zur Disposition stehen. "In Baden-Württemberg werden aktuell über 300 Objekte angeboten", berichtet der Fachmann. Goldene Zeiten also für Makler? "Nur, wenn man die richtigen Leute dafür findet", bemerkt Kneef.

Trotzdem ist sich der Gastro-Experte sicher, dass er die "Auerhahn"-Immobilien verkauft bekommt. "Das Objekt ist ein Topangebot und steht auf dem Sommerberg in Toplage. Mit dem richtigen Betreiber ist das ein ganz tolles Objekt." Es sei aber nicht unüblich, dass Betriebe in dieser Größenordnung ein bis zwei Jahre im Schaufenster stehen, bevor ein neuer Besitzer gefunden ist. Und so lange das nicht spruchreif ist, wird Kneef nichts über die Interessenten preis geben. "Ich habe in meinen 30 Jahren die Erfahrung gemacht, dass immer wieder etwas schief gehen kann", verrät der Unternehmer. "Ein Objekt ist erst verkauft, wenn der Vertrag beim Notar unterzeichnet und das Geld beim Verkäufer auf dem Konto ist."