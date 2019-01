Bad Wildbad Verein sammelt Hilfsgüter für Osteuropa

Bad Wildbad. Von Bekleidung über Spielwaren und Kuscheltiere bis hin zu Fahrrädern und Kinderwagen, in der Lagerhalle von Umzüge Borg stapelten sich die Kartons mit den gespendeten Waren für Bulgarien hundertfach. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ruft "Pusteblume" zur humanitären Hilfe für Osteuropa auf.

Einmal pro Jahr werden in Kooperation mit der Deutschen humanitären Hilfe Nagold (DhHN) gesammelte Hilfsgüter aus den Bereichen Bekleidung für Groß und Klein, Wäsche, Spielwaren und Kinderfahrzeuge in osteuropäische Länder gebracht, wo die Not in diesen Bereichen groß ist.

Auch in diesem Jahr stieß der Aufruf von "Pusteblume" auf riesige Resonanz – nicht nur in Bad Wildbad, sondern weit darüber hinaus bis über Schömberg und nach Pforzheim. Von überall her brachten die Menschen meist in Kartons verpackte Hilfsgüter, die in der Lagerhalle von Umzüge Borg gesammelt wurden. Vor drei Jahren suchten die Ehrenamtlichen von "Pusteblume" ein neues Zwischenlager für den Hilfstransport, weil zu dieser Zeit die Enztalhalle umgebaut wurde und für die kurzfristige Zwischenlagerung nicht mehr zur Verfügung stand.