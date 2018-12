Bad Wildbad UFA-Schlager gibt es auch mit Klarinette

Bad Wildbad. Die mit Beifall vom Publikum geforderten Zugaben am Ende des Konzerts bildeten nochmals einen besonderen Konzert-Höhepunkt des Abends. Die Sängerin Raphaela Stürmer, die ihre Titel nicht einfach singt, sondern mit Gestik und Mimik je nach Text fröhlich, traurig oder auch frivol förmlich lebt, lief dabei nochmals zur Hochform auf: "Eine kleine Sehnsucht", die – so der Text des Friedrich-Hollaender-Titels – jeder braucht, um glücklich zu sein, trug die Stimme der Sopranistin gefühlvoll in den Saal. Marcel Louiguys "La vie en rose" von Edith Piaf bildete den Abschluss.

Eingespieltes Team auf der Bühne

Touristik-Veranstaltungsleiter Winfried Hahner kündigte bei der Begrüßung an, mit der Veranstaltung "zwischen den Jahren" Feststimmung verbreiten zu wollen. Außergewöhnlich war schon die Besetzung des Trios. Wird bei dem gebotenen Repertoire alter Melodien und UFA-Schlager in der Regel Klavier und Gesang erwartet, so ist beim Salontrio auch noch die Klarinette dabei. Deshalb muss Waldemar Bischke, ehe er mit Katrin Düringer am Flügel und Raphaela Stürmer auftreten kann, die Stücke entsprechend arrangieren.