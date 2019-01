Bad Wildbad Überschwemmung: Enz tritt über Ufer

Nicht umsonst war die frühere Wilhelmsbrücke vor dem König-Karls-Bad so konstruiert, dass sie bei Hochwasser um rund 80 Zentimeter in die Höhe "geschraubt" werden konnte, um den Stau durch Schwemmholz zu verhindern. Unser Foto entstand am Montag am Mühlewehr, wo ein Baumstamm quer lag und Äste und Wurzelstöcke vor der Fischtreppe hängen blieben, sodass die durch das Schwemmholz gestauten Enzfluten bis an die untere Kante der Fenster des Hotels Sonne reichten.