Bad Wildbad Überlebender des Holocaust im Gespräch mit Schülern

Eine Kooperationsveranstaltung der Projektgruppe "Spuren jüdischen Lebens in Bad Wildbad", an der neben der evangelischen Kirchengemeinde die Stadt Bad Wildbad, die Volkshochschule Calw sowie Menschen Miteinander/Interkultureller Garten Oberes Enztal beteiligt waren, ermöglichte einem der letzten Zeitzeugen sowie Überlebenden des Gettos und Konzentrationslagers Theresienstadt über sein Schicksal vor Schülern zu referieren.

Der 1939 in Prag als Tscheche geborene Pavel Hoffmann beschäftigt sich seit dem Eintritt ins Rentenalter vorwiegend mit der Zeit des Nationalsozialismus in den 1940er-Jahren. In dieser Zeit wurden in seiner Familie vier Generationen durch den Holocaust ausgelöscht. Der damals Vierjährige wurde mit dem letzten Transport ins Konzentrationslager Theresienstadt gebracht und hat – mit sehr viel Glück – überlebt. Er selbst hat nicht sehr viele Erinnerungen an die Zeit in diesem Getto, in dem 33 000 Menschen starben, darunter auch seine Mutter.

Schulleiter Michael Lang begrüßte Hoffmann in der Aula des Enztal-Gymnasiums zu dem schwierigen Thema und einem Vortrag, der die Spuren jüdischen Lebens aus einer anderen Perspektive beleuchtete.