Bad Wildbad/Tübingen Cannabis-Prozess: Weiterer Dealer geständig

Der 38-jährige Familienvater ließ sich anfangs von einem bundesweit bekannten Karlsruher Anwalt vertreten, der den vorgeschlagenen Deal vehement ablehnte und es mit allen Verfahrenskniffen versuchte – bis zu Befangenheitsanträgen. Dann ließ die Kammer den Jüngeren in Haft nehmen und trennte das Verfahren schließlich ab. Der Druck hatte Erfolg.

Mit neuem Anwalt legte der Familienvater zu Beginn seines Prozesses am Dienstag ein volles Geständnis und gab auch Einblick in seine persönlichen Probleme mit dem „außer Kontrolle geratenen“ Konsum von Cannabis, Kokain und Alkohol. Die ermittelnden Beamten von der Kripo Calw wiederholten als Zeugen noch einmal ihre Ergebnisse – von der Telefon-Überwachung, dann der Kamera, später auch einem Mikro an der einsamen Haberer-Hütte, die den Dealern als Treffpunkt diente, bis hin zu zahlreichen Hausdurchsuchungen.

Dabei waren neben Geld und abpackten schwarzen Säcken mit Marihuana sowie anderen Drogen auch Cannabis-Zuchtbeete im Keller des 48-jährigen Calmbachers. Verurteilt ist bereits ein Rottenburger als weiterer Dealer des Plantagen-Cannabis vom einsamen Schwarzwälder Hofgut. Gegen drei weitere mutmaßliche Händler, darunter einen in die Schweiz verzogenen "Schornsteinfeger", einen Mann aus Rennningen und einen weiteren aus Bad Wildbad, laufen die Ermittlungsverfahren noch.

Prozesstermine waren noch bis Ende Januar vorgesehen. Möglicherweise fällt nach dem lückenlosen Geständnis das Urteil gegen den 38-jährigen Calmbacher aber schon am Freitag.