Bad Wildbad Thema: "Wie überstehen wir die Krise?"

Stefanie Dickgiesser, Geschäftsführerin der Touristik Bad Wildbad GmbH, informierte über die finanzielle und personelle Lage der GmbH, über Marketingmaßnahmen während und nach Corona und über ein Veranstaltungskonzept, das ebenfalls kurzfristig umgesetzt werden könne. Marina Lahmann, Stadtmarketing der Stadt Bad Wildbad, zeigte die aktuelle Situation im Einzelhandel und im Stadtmarketing auf. Tido Lüdtke, Kämmerer der Stadt Bad Wildbad, gab einen vollumfassenden Einblick in den Haushalt der Stadt und informierte über die finanzielle Lage.

Ricarda Becker, stellvertretende Vorsitzende der Dehoga im Kreis Calw, zeigte Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung auf und warb bei allen Betrieben weiterhin um Optimismus und um regionale Zusammenarbeit. Sie bot ebenso die Möglichkeit der Unterstützung der Dehoga an. Der Geschäftsführer der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald (TNS), René Skiba, informierte über aktuelle Maßnahmen der TNS, der Schwarzwald Tourismus GmbH und der Tourismus Marketing Baden-Württemberg in Sachen Restart-Kampagne. Er appellierte an die Betriebe, die momentan ruhige Zeit zu nutzen, Angebote hinsichtlich Qualität zu überprüfen und dem Gast durch Inspiration Lust auf den Schwarzwald zu machen.

In einer Diskussionsrunde konnten alle Teilnehmer Fragen stellen und sich austauschen.

Stetig mit dem Kunden in Kontakt bleiben

Hierbei kristallisierte sich heraus, dass vorrangig die Kundenbindung und damit auch das stetige "in Kontakt bleiben mit dem Gast" das A und O des Marketings eines jeden Betriebes sein müsse. Qualität und Freundlichkeit stünden dabei an oberster Stelle. Des Weiteren sei es wichtig, dass lokale Betriebe auch über die kommunalen Ortsgrenzen hinaus zusammenarbeiteten und dadurch an einem Strang ziehen.

Alle Beteiligten waren sich einig, dass der Urlaub in diesem Sommer hauptsächlich im Inland stattfinden werde. Dahingehend sollten die jeweiligen Angebote über verschiedenste Vertriebskanäle beworben werden – Online-Marketing sei dabei wichtiger denn je. "Wir freuen uns, dass so viele Betriebe an unserem Symposium teilgenommen haben. Das zeigt, dass die Plattform angenommen wurde und ein Austausch notwendig und sinnvoll war. Das positive Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestätigt uns in diesem Format. Wir unterstützen unsere Betriebe, wo wir können", so Bürgermeister Mack abschließend.