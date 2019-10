Bad Wildbad Stromausfall legt Olgastraße lahm

Alle Lampen aus, hieß es am Montagabend gegen 18 Uhr in der Bad Wildbader Olgastraße. Auch in der Redaktion des Schwarzwälder Boten ging nichts mehr.

Anwohner bestätigten, dass die komplette Straße betroffen sei, während die Lichter auf der gegenüberliegenden Seite der Enz beim Kurpark leuchteten. Nicht erreichbar war auch die Störungshotline der Stadtwerke Bad Wildbad. Zuerst landeten die Anrufer in der Warteschleife, danach kam die lapidare Ansage vom Band, dass es im Bereich Wildbad zu einem Stromausfall gekommen sei und man daran arbeite, die Störung schnellstmöglich zu beheben.

Da bei den Stadtwerken niemand für eine Stellungnahme zu erreichen war, konnte über die Dauer und den Grund der Störung bis Redaktionsschluss keine Information von den Stadtwerken eingeholt werden. Auch über das gesamte Ausmaß des Stromausfalls und die Zahl der betroffenen Haushalte lagen noch keine Informationen vor.