Bad Wildbad Stolzer Blick auf die hohe Lebensqualität der Stadt

Borg bedankte sich beim ganzen Gemeinderat für die gute Zusammenarbeit. "Das Gremium ist einfach klasse, wir sparen uns die Kommunalwahlen in 2019 und lassen es bei uns in Bad Wildbad so wie es ist. Dies wäre mal wieder ein Alleinstellungsmerkmal gewesen, aber die Gemeindeordnung gibt das leider nicht her". So wäre fast sein Vorschlag gewesen, mit dem er die Gemüter der Ratsmitglieder erheiterte.

Vollelektronischer Ablauf

Er appellierte, für die bevorstehenden Kommunalwahlen zu kandidieren und das Wahlrecht in Anspruch zu nehmen.

Borg dankte der Verwaltung sowie den Amtsleitern und erwähnte die Tatsache, dass der neue Sitzungsdienst nunmehr vollelektronisch ablaufe und damit Zeit und Papier gespart würden.

Unerwähnt blieben auch nicht die vielen Bürger, die sich ehrenamtlich und völlig uneigennützig in den verschiedenen Vereinen oder der Feuerwehr einsetzten und engagierten. Ihnen gelte ein ganz besonderer Dank, so Borg.

Der größte Wunsch seitens Borg für 2019 ist die Belebung der Wilhelmstraße mit einem "wunderbar florierenden Einzelhandel". Dabei lobte er die Weihnachtsbeleuchtung in der Wilhelmstraße und der ganzen Stadt.