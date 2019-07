Bad Wildbad Stimmungsvolles Ambiente an der Enz

Das zauberhafte Lichtermeer tauchte den Kurpark entlang der Enz, wie jedes Jahr seit 1881, in eine Pracht aus Farben und Lichtern, die einem Magnet gleich, Besucher aus nah und fern anlockte. Die Beleuchtung der Enzanlagen lockte mit ihrer nahezu 140-jährigen Tradition wieder tausende Gäste nach Bad Wildbad. Flanieren entlang der stimmungsvoll beleuchteten Enz, das Bestaunen der zahllosen bunten Lichterbecher, Leute treffen und sich kulinarisch verwöhnen lassen, standen dabei im Vordergrund. Die kunstvoll arrangierten Lichtquellen auf dem Grün und beim Wasser boten ein faszinierendes Bild, das die Betrachter zum Staunen und Fotografieren einlud. Stimmen der Bewunderung für das Leuchtspektakel waren überall zu vernehmen und mit vielen Handys wurde die schöne Stimmung eingefangen.

Lange Schlangen an den Kassen

Das Wetter hätte – zumindest zu Beginn –­ kaum besser sein können, die Wetterprognosen versprachen bis weit in die Nacht kaum Regenwahrscheinlichkeit mit Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke. Während sich der Ansturm zu Beginn der Veranstaltung noch in Grenzen hielt, bildeten sich schon kurz nach dem Opening Schlangen an den Kassen bei den Eingängen, an denen jeder Besucher am Samstagabend seinen Obolus entrichtete, um die Enzanlagenbeleuchtung und das Kurparkfest mitzuerleben.