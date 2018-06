Bad Wildbad Stephan Köhl im Interview ohne Worte

Nun also der Schwarzwald. Und obwohl es ihm in Bad Wildbad gut gefällt, zieht es ihn nach gut zwei Jahren weiter. Wieder nach Österreich. Dieses Mal geht es nach Bad Ischl, der kaiserlichen Kurstadt, in der Kaiser Franz Josef seine "Sissi" kennen- und lieben gelernt hat. Das Interview wurde geführt, bevor seine Entscheidung für Bad Ischl gefallen ist.

Und noch ist Köhl ja in Bad Wildbad und hat hier noch einige Projekte vor der Brust, die er vor seinem Weggang abarbeiten will: den Heidelbeerweg in Enzklösterle, die Mountain-Bike-Trails nach Bad Herrenalb und Schömberg oder die neue Wanderkarte.

Angetan hat es ihm hier in Bad Wildbad vor allem der Wald. Der Nordschwarzwald sei noch echter, dunkler Wald, "da kommen andere Wälder nicht heran." Wer ihn so reden hört, glaubt seine Aussage, "in den Schwarzwald kann man sich verlieben", aufs Wort.