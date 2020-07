Bad Wildbad Steinschlag: Zugang zur Stadtkirche gesperrt

Raub der Flammen

Nicht nur die damals sogenannte Obere Stadtkirche war ein Raub der Flammen geworden. Auch viele Häuser waren niedergebrannt. Den Wiederaufbau leitete im Auftrag des Herzogs der Baumeister, Major und Oberbaudirektor von Leger. In seinem Büchlein "Wildbad von A bis Z" schreibt dazu der Heimatforscher Götz Bechtle: "Leger legte seiner Grundrissgestaltung im Zeitalter des ausgehenden Barock und des beginnenden Klassizismus eine geometrische Figur, das Oval, zugrunde. Die äußere Form des Hauses und die Fassade blieben noch im Stil des verklingenden Barock, doch statt der starken dynamischen Bewegtheit wählte er schon ruhigere und einfachere Formen."

Grundsteinlegung war am 15. Oktober 1746. Die in der Feuersbrunst zerstörte Vorgängerkirche war das Ergebnis eines Umbaus durch den berühmten württembergischen Hofbaumeister der Renaissance, Heinrich Schickhardt, gewesen. Er hatte das Gotteshaus zwischen 1623 und 1628 gestalten lassen. Umfangreiche Renovierungen des heutigen Bestands wurden 1925, 1952 und 1987/88 durchgeführt. Allein die letzte große Sanierung hat 3,3 Millionen D-Mark verschlungen. Damals wurden vor allem auch Baumängel an verschiedenen Stellen, bis hin zu solchen am 1746 entstandenen schlechten Fundament, behoben.

Neben der Oberen Stadtkirche gab es früher noch die evangelische Vorstadtkirche. Diese wurde 1744 abgetragen. Sie stand ungefähr an der Stelle, wo heute das Wohn- und Geschäftshaus talwärts neben dem Technischen Rathaus zwischen Wilhelm- und Bismarckstraße in die Höhe ragt. Zwar war sie vom Stadtbrand 1742 nicht betroffen, aber laut alten Berichten in Verfall geraten. Die Steine landeten aber nicht irgendwo, sondern vor Ort in dem Wildbader Schulhaus, das heute die Bauverwaltung beherbergt. Talwärts erstreckte sich in alter Zeit neben der Kirche auch der Friedhof.