Bad Wildbad Stefanie Eisele wird neue kaufmännische Leiterin der Touristik

Zusammen mit ihrer Kollegin Heike Siebert-Rothfuß hat sie die Quasi-Verpflichtung von EU-Kommissar Günther Oettinger zur Einweihung der Hängebrücke Wild Line im Juli – zu der auch schon Tourismus-Minister Guido Wolf zugesagt habe – so ganz nebenbei vorgenommen.

Der frühere Ministerpräsident sagte den beiden Damen am Rande des von ihnen zusammen mit Bürgermeister Klaus Mack und Touristik-Chef Stephan Köhl besuchten Dehoga-Neujahrsempfangs in Bad Teinach auf entsprechende Frage zu, wenn man ihm den Termin mitteile und es irgendwie gehe, komme er. "Ich bin früher, zu Studentenzeiten oft mit Freunden in Meistern gewesen", erzählte er und schwärmte vom Palais Thermal, das man von dort aus oft besucht habe sowie von der herrlichen Landschaft.

Eisele hat sich nach der Ausbildung als Steuer-Fachangestellte zur Diplom-Betriebswirtin weiterbilden lassen. Zehn Jahre arbeitete sie bis zur Geburt des ersten ihrer drei Kinder in einem amerikanischen Konzern in Karlsruhe. Als Fachangestellte wirkte sie in einem Wildbader Steuerbüro und zuletzt zwei Jahre lang im Vertrieb einer größeren Firma.