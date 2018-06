Bad Wildbad Starkregen trifft Calmbach: Keller laufen voll

Wie der Bad Wildbader Feuerwehrkommandant Tido Lüdke mitteilte, waren die Abteilungen Bad Wildbad, Calmbach und Aichelberg im Einsatz und mussten an 22 Häusern helfen und die Keller auspumpen. Im Teilort Calmbach mussten im Wohngebiert Fischau an elf Einsatzstellen Keller leergepumpt werden. An einem Haus im Calmbach beim Würzbach lief ein Keller bis unter die Kellerdecke voll. Der Würzbach konnte die vielen Wassermassen nicht schnell genug abführen und quoll über.

In Bad Wildbad lief die Sparkassenfiliale im Untergeschoss rund 20 Zentimeter voll. Ferner musste die Endhaltestelle der Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) gesperrt werden, da sie mit rund 40 Zentimeter volllief. Die Züge endeten zwischenzeitlich im Bahnhof Bad Wildbad.

Laut Mitteilung hoffen alle ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte im Landkreis Calw nun, dass jetzt eine Entspannung an der Wetterfront eintritt. Die Wetterlagen der vergangenen Wochen haben Kräfte der eingesetzten Feuerwehren teilsweise sehr strapaziert.