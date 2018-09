Bad Wildbad Spektakulärer Dreh an Hängebrücke

Eigentlich war der Dreh mit dem Hubschrauber aus Neckarsulm bereits für Montag früh angesetzt, aber wegen Nebels musste der Pilot auf halben Weg wieder umdrehen. Am Dienstagmittag sind die Bedingungen besser, eigentlich ideal: kaum Wind, klare Sicht, bedeckt – das heißt, nicht zu viel Sonnenlicht.

Markus Kiefer spielt den Mann mit der Amnesie – und dem Schulterdurchschuss. Maskenbildnerin Bianca Dreher fährt ihre ganze Kunst auf, um Kiefer mit Theaterblut und Silikon-Wunden für seinen Auftritt auf der "Wild Line" vorzubereiten. Dass Kiefer heute humpelt, ist aber echt: "Ich hab’ ’nen akuten Bandscheibenvorfall", erzählt er. Vor einer Woche hat’s ihn erwischt. Aber den Dreh deswegen abzusagen? "Kein Gedanke." Mit Schmerzmitteln und einer Leib-Manschette scheint die sichtbare Pein für Kiefer halbwegs aushaltbar. "Aber meine Kampfszene", wenn er Mann gegen Mann mit dem Killer-Kommando um sein Leben prügelt, "werden wir wohl im Dezember nachdrehen müssen".

Jetzt aber hockt einer von Kiefers Film-Gegnern mit der MP von Heckler und Koch im Anschlag in der offenen Tür des weißen Helikopters. "Wenn wir mal ein richtig großes Budget haben, bekommen die Bösewichter einen schwarzen Hubschrauber", macht Regisseur Schnürle auf eines der Details aufmerksam, die seine Amateur-Produktion von einem professionellen Hollywood-Blockbuster unterscheiden. Aber das Adrenalin der Beteiligten hier auf der "Wild Line" ist umso echter – und am Zenit, als der Heli immer wieder neu seine abgesprochenen Flug-Formationen an der Hängebrücke abfliegt.

Per (echtem) Funkgerät steht Schnürle direkt mit dem Piloten im Hubschrauber in Kontakt, kann seine Anweisungen so minutiös durchgeben. Was nicht so ganz einfach ist, da Schnürle gleichzeitig auch eine der Kameras für den Dreh bedient.

Weitere Kameras sind auf dem anderen Ende der "Wild Line" aufgestellt, zudem wird aus dem Hubschrauber heraus und mit einer parallel fliegenden Drohne gefilmt. Was zusätzlich erschwerend hinzukommt: Anders als beim Dreh tags zuvor, als man vor den ersten Besuchern auf der Hängebrücke filmen konnte, ist jetzt "laufender Betrieb" auf der neuen Wildbader Sehenswürdigkeit – heißt: zahlreiche Menschen sind auf der Wild Line unterwegs, verfolgen das spektakuläre Geschehen. Und versetzen die filigrane Stahl-Konstruktion immer wieder in deutlich spürbare Schwingungen. So "ruhige" Bilder aufzunehmen ist alles andere als einfach.

Aber nach einer guten Stunde ist der ganze Spuk vorbei, alle Bilder aus allen erdenklichen Einstellungen im Kasten. Doch keine Zeit zu Verschnaufen für das Team. Die Uhr tickt, der Hubschrauber soll noch für eine weitere Szene eingesetzt werden. "Jetzt freue ich mich auf die Schlussrechnung", sagt Armin Schnürle noch mit einem leicht besorgten Unterton in der Stimme. Man vergisst es schnell: Das hier ist das Hobby der ganzen Männer und Frauen am Film-Set, die für die insgesamt 20 angesetzten Drehtage einen Großteil ihres Jahresurlaubs opfern. Und die Buchung des Action-Heli bildet dabei quasi ein kostspieliges "Sahnehäubchen" für diese Art von Abenteuer-Ferien. "Wir sind halt film-verrückt", hatte das Kiefer, der Mann mit dem falschen Schulterdurchschuss und dem echten Bandscheibenvorfall, genannt. Und – das stimmt wohl.