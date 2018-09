Bad Wildbad Spektakuläre Kämpfe beim Tag der offenen Tür

Aber der eigentliche Kampf sei "nur die halbe Miete" beim Wrestling. "Du kannst einen tollen Kampf abliefern, perfekte Moves – fällst aber bei den Zuschauern trotzdem durch." Wenn du keine Ausstrahlung hast, kein Charisma, keine Präsenz auf der Bühne – sorry, im Ring. Neben echter körperlicher Fitness, viel Kondition, ausreichend Kraft (um den Gegner auch mal aus den Socken zu heben und über den Ring raus ins Publikum zu werfen) "ist echte Schauspiel-Erfahrung beim Wrestling wirklich von Vorteil."

Bei Jugo und Santera, den Rookies, ist da zwar noch ordentlich "Luft nach oben", aber ihre Show und ihre schon ziemlich eindrucksvollen Moves kommen beim Publikum richtig gut an. Wobei so ein Kampf den Wrestlern körperlich bereits alles abverlangt.

Inneren Schweinhund überwinden

"Du musst da wirklich deinen inneren Schweinehund überwinden, über deine Grenzen hinausgehen." Denn manchmal, das war bei Alexander und Daniel schon im Kinderzimmer so, "tut man sich auch richtig weh" im Ring; auch mal dem anderen, dem Gegner. "Das gehört dazu", würzt die Atmosphäre. Und lockt die echten Emotionen an die Oberfläche.

"Aber eigentlich sind alle ganz lieb hier", kommentiert eine Zuschauerin aus dem Publikum. "Alles herzensgute Jungs." Vielleicht ist das das Geheimnis des Wrestlings: man lässt sein "Alter ego", seinen Wrestling-Charakter, all das "Böse" ausleben, was sich in einem im Alltag so aufgestaut hat. Ein ungefährliches Ventil, mit dem man mal "die Sau" so richtig rauslassen darf. "Big Bull" heißt dieses "Alter ego" von Alexander Gauss, "Ripper" das vom großen Bruder Daniel. Und die haben sich im Ring noch nie was geschenkt.

Das gilt auch für "Jack Douwner" (Marco Chiarito) und "Diablo" (Sid Deihim), die man im Moment nicht näher als einen Meter gegenseitig an sich heranlassen darf – da fliegen dann bereits die Fetzen. Am 1. Dezember, bei der diesjährigen großen Show der "Outlaws" in der Calmbacher Enztalhalle, werden die beiden Erz-Rivalen aufeinandertreffen. Der ganz große Fight. Hier sollen sie eigentlich nur den Vertrag für diesen Kampf unterzeichnen. Aber Alexander Gauss hat schon jetzt ordentlich Mühe zu verhindern, dass die beiden Kämpfer gleich hier aufeinander losgehen. Die ganze große Show eben. Das perfekte Entertainment. Mit ultimativ hoch kochenden Emotionen.