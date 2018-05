Bad Wildbad Spanische Schülergruppen mehrfach in Bad Wildbad zu Gast

Die deutsche Schülergruppe aus Bad Wildbad war bereits vom 17. bis 24. April eine Woche lang in Spanien und wurde dort gut aufgenommen. Während dieser Woche wurden Ausflüge nach Cartagena (römisches Amphitheater) und Granada (Alhambra, Kathedrale) unternommen, außerdem Ausfahrten in die Umgebung von Cehegin (Marmorsteinbrüche und Marmorindustrie). Auch an einem GPS-gestützten Orientierungslauf im Altstadtviertel von Cehegin nahmen die ETG-Schüler teil. Es gab einen Empfang im Rathaus und die Teilnahme am ›Unterricht‹ der Austauschschule ›Ies Vega del Argos.‹

Den Gegenbesuch von 15 spanischen Schülerinnen und Schülern holte Oberstudienrat Thomas Powalka, der zusammen mit Oberstudienrat Markus Hoffmann, beide vom ETG, für den Austausch verantwortlich zeichnet, in Basel vom Flughafen ab. Grund: Der Flug von Alicante nach Basel kostete nur ein Drittel des Fluges nach Straßburg. Begleitet wurden die Austauschschüler von ihren Lehrkräften José María López Rodríguez sowie María Dolores Durán Jiménez. Mit der Bahn fuhr die Gruppe dann nach Bad Wildbad.

Gleich am Mittwoch beteiligten sich die spanischen Schüler an den Bundesjugendspielen des ETG, am Donnerstag gab es einen Ausflug an den Bodensee mit Schifffahrt, was trotz der problematischen Witterung gefiel. Am Freitag wurden die spanischen Schüler im ETG von der Schulleitung begrüßt, ein Empfang im Rathaus durch Bürgermeister Klaus Mack schloss sich an.