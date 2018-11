Bad Wildbad Sozialkritische Lieder

Bad Wildbad. Im Rahmen des "Festi-Walls" "Netzwerk für Wertevielfalt im Nordschwarzwald" (Menschen miteinander – Interkultureller Garten Oberes Enztal) betonte in seiner Begrüßung Hubertus Welt, einer der Initiatoren des "Festi-Walls", dass mit den unterschiedlichsten Veranstaltungen die Vielfalt gefördert werden soll. Dabei begeisterte der Liedermacher Thomas Felder mit seinen eigenen Songs und Liedern im Dialekt der Schwäbischen Alb. Mit "Älles isch em Wandel" bei eigener Begleitung auf der Drehleier leitete Felder sein Konzert ein. "So ben i" meinte er und erklärte dies mit "Ohne di wär i net do, wo i ben!" Manche seiner Lieder, meist auf selbst komponierte Melodien, waren durchaus systemkritisch, so beim "Putzlumpen braucht mr überall", wobei die Lumpen durchaus doppeldeutig interpretierbar waren. Seine Lieder sind Erinnerungen, zum Beispiel an Fahrzeuge der Marken Hanomag, Lanz, NSU und Bulldock, aber er sinniert gesanglich auch über die Menschheitsgeschichte, so die Wohnhöhlen auf der Schwäbischen Alb, wo Knochenflöten gefunden wurden, und begleitet sich selbst auf der Gitarre.

Hervorragender Pianist

Wortspielereien gehören dazu, denn nach dem Wasserpfennig würde er auch den Luftpfennig einführen, und berechnet schließlich den Mercedes-Stern auf dem Stuttgarter Bahnhof.