Bad Wildbad Sommerberg soll zum Familienberg werden

Durch die deutliche Steigerung der Fahrgastzahlen der Sommerbergbahn werde es auch nötig, über Änderungen an der Zugangskontrolle nachzudenken. Kritik gab es dabei immer wieder, dass bergab fahrende Gäste nicht kontrolliert würden und so der Stadt massiv Einnahmen verloren gingen. Bereits im vergangenen Jahr sagte Bürgermeister Klaus Mack auf Anfrage des Schwarzwälder Boten: "An Tagen mit hohem Andrang steht Personal in der Talstation und kontrolliert die Fahrkarten. Dies ist dann sowohl bei der Bergfahrt als auch bei der Talfahrt – wieder in der Talstation beim Ausgang – der Fall. An normalen Wochentagen achtet das Kassenpersonal darauf, dass die Gäste Fahrkarten lösen und es gibt vereinzelte Stichproben. Bei ›Beförderungserschleichung‹ werden 60 Euro fällig, die Abschreckung ist deshalb entsprechend groß. Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass wir da rigoros sind."

Drehkreuz für Bergbahn?

Dennoch gibt es mittlerweile Überlegungen, ein Drehkreuz zu installieren, entsprechende Angebote wurden eingeholt. Dies sei aber, so Mack, "nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Jedes System hat seine Tücken". So müsse man sich auch überlegen, wie man dann den Toilettenzugang ermögliche, außerdem bräuchte man eine andere, größere Aufstellfläche, da da der Durchlauf an Spitzentagen durch das Drehkreuz dann gegebenenfalls nicht mehr so hoch sein könnte, so Mack weiter. Um diesen Durchlauf zu erhöhen, gebe es derzeit auch Überlegungen, im Bereich des ehemaligen Kiosks eine zweite Kasse zu installieren.