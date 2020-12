Bad Wildbad Sitzung per Videoschalte abhalten

Bad Wildbad. Die nächste Gemeinderatssitzung steht in Bad Wildbad zwar erst in einer Woche an, doch in einer Videoschalte kam das Gremium jüngst dennoch zusammen, um Technik und Software auf Herz und Nieren zu prüfen. Auf eine entsprechende Anfrage des Schwarzwälder Boten antwortet Bürgermeister Klaus Mack: "Ja, wir hatten gestern einen Probelauf, um die Technik, die Richtigkeit der Zugangs-Links und die Methodik des Systems zu testen."