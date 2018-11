Bad Wildbad "Sie müssen mit dem Budget zurecht kommen"

"Rossini ist ein Bestandteil von Bad Wildbad", stellte der CDU-Fraktionsvorsitzende Rainer Weiss fest. Im Gemeinderat gebe es eine breite Unterstützung für das Festival, "das war nicht immer so". Die Stadt trage etwa die Hälfte des Budgets, so Weiss weiter. "Wir würden ihnen gern mehr Geld geben", sagt er, fügte aber an: "Wir müssen an allen Ecken und Enden sparen." Als Beispiele nannte er die Schulen oder die maroden Straßen. Deshalb hatte er auch keine guten Nachrichten für den Intendanten: "Sie müssen mit dem Budget zurecht kommen. Ich wünsche Ihnen viel Glück."

Bruno Knöller (SPD) zog einen Vergleich zum Fußball. Nicht immer stimme es, dass Geld Tore schieße. Vielmehr lebe "Rossini in Wildbad" von "dem Charme, dass die Menschen wissen, dass es ohne Millionen geht", ist er überzeugt. Er wies darauf hin, dass die Stadt den Zuschuss um 5000 Euro angehoben habe und bedankte sich beim Land, das seine Förderung in den letzten sechs Jahren auf 100 000 Euro fast verdoppelt habe.

Auch Rita Locher (FWV/FDP) verwies auf die anderen Aufgaben der Stadt, wünschte Schönleber aber "viel Kraft, dass Sie das Festival in den kommenden Jahren weiter so durchführen können".

Der Intendant ging noch einmal auf Knöllers Fußballvergleich ein. Er verglich das Festival mit einem Dorfclub ohne Masseur und Ersatzleute, der trotzdem in der Champions League spiele. "Es geht darum, ob wir einen Torwart im Kasten haben", blieb er in dem Bild und sagte, dass man bereits jetzt bestimmte Stücke nicht spielen könne, "weil sie uns zu teuer sind". Manchmal, so Schönleber abschließend, komme er an Grenzen, "wo ich sage, geht es überhaupt noch?"

Mit einer Gegenstimme gaben die Stadträte ihre Zustimmung zur Endabrechnung.

Die stand eigentlich bereits im Juni auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Eine kurz davor verschickte Pressemitteilung der Festival-Verantwortlichen sorgte da aber für Ärger.

Pressemitteilung sorgt im Juni für Ärger

"Im Gemeinderat von Bad Wildbad wird heute um 18 Uhr über die Endabrechnung von ›Rossini in Wildbad‹ abgestimmt. Statt über eine Jubiläumsgabe im 30. Festivaljahr wird über eine Zuschusskürzung wegen eines Abmangels verhandelt, der direkte Folge einer unerwarteten Verringerung von Zuschüssen seitens des Landkreises ist", schrieb Intendant Jochen Schönleber damals.

Während das Land Baden-Württemberg im Jubiläumsjahr die Zuschüsse kräftig erhöht habe und nun für dieses Jahr zum größten Förderer aufgestiegen sei, "gab es keinerlei zusätzliches Zeichen der Anerkennung von Seiten der Stadt und des Landkreises", hieß es weiter in der Pressemeldung.

Nicht sonderlich begeistert darüber reagierte der Bürgermeister und strich im Juni den Punkt kurzerhand von der Tagesordnung. Es habe "etwas Wirbel um eine missverständliche Pressemitteilung" gegeben, in der von der Kürzung des Zuschusses die Rede sei, erklärte der Bürgermeister. Fakt sei dagegen, dass der Gemeinderat im Juli 2017 die Durchführung des Festivals "Rossini in Wildbad" für fünf weitere Jahre bis 2023 beschlossen habe. Der städtische Zuschuss, der bis 2014 125 000 Euro und ab 2015 130 000 Euro betragen habe, sei ab 2019 sogar auf 135 000 festgesetzt worden, so Mack weiter.