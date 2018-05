Bad Wildbad Selbst Fachleute zeigen sich begeistert

Nach dem Gemeindelied "Kommt herbei, singt dem Herren" war der recht schwungvolle – mit Schlagzeugbegleitung durch Daniel Stiegler – gehaltene Chor "One more Dance" von Michael Schütz zu hören, der überleitete zur Lesung des Psalm 42 "Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir". Der gleichnamige getragene Chor von Felix Mendelssohn Bartholdy ergänzte musikalisch diesen Psalm.

Die überaus erfolgreiche Komposition "Oregon" des niederländischen Komponisten Jacob de Haan, schwungvoll und rhythmisch betont, war sicherlich für die Bläser des Posaunenchors ein besonders anspruchsvolles Stück, das wiederum glänzend dargeboten wurde.

Der Bläsersatz in Albert Freys Komposition "König Jesus" war von Hans-Joachim Eißler bearbeitet worden und erlebte seine Premiere bei dieser Posaunenfeierstunde, wobei der Komponist nicht anwesend sein konnte.

"Dance with me" von Michael Schütz wurde von Susanne Fuierer an der Orgel melodiös und heiter dargeboten, ebenso wie die Begleitung einzelner Verse der Gemeindelieder, die während der Posaunenfeierstunde die Besucher zum Mitsingen einluden.

Musikalisch besonders ausdrucksvoll waren der erste und der vierte Satz aus Georg Philipp Telemanns "Concerto für drei Trompeten und Orchester". Der 1731 in Leipzig komponierte Eingangschor der Bachkantate "Der Herr ist mein getreuer Hirt" von Johann Sebastian Bach stellte an die Mitwirkenden höchste Ansprüche, die glänzend gemeistert wurden. Ein "Israel-Medley" von Jochen Riegger, wiederum mit Schlagzeugbegleitung, bot Erinnerungen an Lieder im Klezmer-Sound, aber auch Filmmelodien.

Dass der Posaunenchor Sprollenhaus nicht nur gute Instrumentalisten besitzt, sondern auch über gute Sänger verfügt, bewiesen die Mitwirkenden bei dem Lied "Herr, du gibst uns Hoffnung" mit dem Text von Peter Strauch und dem Satz von Gordon Schultz.

Von der israelischen Sängerin Naomi Schemer stammt das sehnsuchtsvolle Lied "Jerusalem of Gold", den Bläsersatz hat Andreas Lieb komponiert – ein überaus ausdrucksvolles Lied auf die heute noch zwischen Juden und Arabern geteilte Stadt Jerusalem. Mit "Bring mich näher zu dir" von Michael W. Smith in einem Bläsersatz von Alexander Schatz wurde noch einmal die Sehnsucht aller gläubigen Menschen deutlich.

"Schalom" meinte abschließend Dirigent Haag, der sich für den begeisterten Applaus der Zuhörer bedankte.

Mit dem "Abendgebet" aus der romantischen Oper "Das Nachtlager von Granada" von Conradin Kreutzer klang die Posaunenfeierstunde aus, über die selbst anwesende Fachleute begeisterte Worte fanden – ein hohes Lob für den Posaunenchor Sprollenhaus mit seinen rund 30 mitwirkenden Bläsern und seinen Dirigenten Haag.