Bad Wildbad Seit mehreren Tagen Störung im O2-Mobilnetz

Auf Anfrage unserer Zeitung teilte der zuständige Pressesprecher mit: "Aufgrund von notwendigen technischen Reparaturmaßnahmen am Mobilfunkstandort in Bad Wildbad kann es derzeit vor Ort leider zu temporären Einschränkungen bei der mobilen Telefonie und Datennutzung kommen, was wir sehr bedauern. Unsere Netztechniker sind bereits dabei, die erforderlichen Maßnahmen umzusetzen, damit unsere Kunden in Bad Wildbad schnellstmöglich wieder wie gewohnt telefonieren und im Internet surfen können."

Weitere Angaben wollte das Unternehmen nicht machen.