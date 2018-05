Bad Wildbad Seit 250 Jahren dem Himmel entgegen

"Eine Gelegenheit, die nicht oft kommt", betont Knöller, "der Turminnenraum wird eigens gereinigt. Rücksicht ist angesagt – zur Zeit brütet oben ein Falkenpaar. Die Führungen werden im Übrigen am 10. Juni für all jene wiederholt, die über Pfingsten in Urlaub sind."

Gegen 15 Uhr gibt es am Pfingstsonntag einen kleinen Festakt mit Grußwort von Bürgermeister Klaus Mack und dem Festvortrag von Maier. Die schönsten Bilder des Kindergarten-Malwettbewerbs zum Kirchturm werden prämiert. Den Abschluss macht nach Kaffee und Kuchen gegen 17 Uhr der Abendsegen in der Kirche.

Am Pfingstmontag, den 21. Mai, findet ab 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt, im Anschluss gibt es noch einmal Turmführungen.

"Der gesamte Festerlös kommt der auch heute wieder notwendigen Kirchen- und Turmsanierung zu Gute", erläutert Pfarrer Bohnet.

Nachdem sich weder "der Heilige", also die Kirche, noch die weltliche "Herrschaft der Gemeinden Calmbach und Höfen" in der Lage sahen, die zu kleine und renovierungsbedürftig Kirche in Stand zu setzen, war es in erster Linie der Initiative des Calmbacher Bürgers und Holzhandels-Compagnieverwandten Johann Friedrich Goßweiler zu verdanken, dass die Kirche erweitert, eine neue Glocke angeschafft sowie ein komplett neuer Kirchturm erbaut wurde.

Ein Denkmal im Eingangsbereich der evangelischen Kirche erinnert noch heute daran.

1376 Hirsauer Mönche bauen in Calmbach eine Marienkapelle.

1438 Älteste Glocke (Brenzglocke, bis heute erhalten).

1588 Kirchenum- und –neubau mit Sakristei zum Friedhof.

1768 Umbau der Kirche mit Bau des Kirchturms.