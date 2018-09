Bad Wildbad Schweizer Transport ist die Rettung

Hoffmann wurde als Kind zusammen mit seiner Mutter 1943 von Prag ins Ghetto Theresienstadt gebracht. Der sogenannte "Schweizer Transport" am 5. Februar 1945 rettete ihn vor dem Holocaust: Heinrich Himmler hatte mit dem Schweizer Bundespräsidenten Jean-Marie Musy die Überführung von Juden aus Konzentrationslagern in die Schweiz ausgehandelt. Wöchentlich sollten Züge fahren und Juden in die Freiheit bringen. Aber nur ein einziger Transport wurde letztlich auch durchgeführt. Mit ihm entkamen 1200 Personen, darunter der vierjährige Pavel, nach St. Gallen. Die Verhandlungen zu dieser Rettungsaktion fanden meist in Berlin statt, das letzte Treffen dazu gab es jedoch am 30. Januar 1945 im Hotel Post in Wildbad. So besucht Hoffmann nun den Ort, in dem damals über sein Schicksal verhandelt und entschieden wurde. Er überlebte als einziger seiner Familie den Holocaust.

Bei beiden Veranstaltungen wird kein Eintritt erhoben.