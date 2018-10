Bad Wildbad Schnell einschlafen – erholt aufwachen

Bad Wildbad. Der Schlaf ist ein aktiver Erholungsprozess, bei dem das Gehirn weiter arbeitet und teilweise große Leistungen vollbringt, etwa wenn man träumt. Was im Gehirn passiert und wie sehr wir uns erholen, hängt von der Schlafphase ab. Unmittelbar nach dem Einschlafen verlangsamt sich die Atmung, der Blutdruck sinkt, die Muskulatur beginnt sich zu entspannen – der Körper befindet sich im sogenannten Flachschlaf. Nach 30 bis 60 Minuten beginnt der Tiefschlaf, jene Phase, in der sich der Organismus regeneriert. Zellen bilden sich neu, das Immunsystem wird gestärkt, das Maximum an Erholung erreicht. Auf die Tiefschlafphase folgt der Traumschlaf, der auch als REM-Schlaf bezeichnet wird. Weckt man einen Menschen nun auf, so wird er in aller Regel berichten können, was er im Traum gerade erlebt hat.

"Dieser Zyklus aus Flachschlaf, Tiefschlaf und Traumschlaf wiederholt sich fünf bis sieben Mal pro Nacht", sagt Angela Keichel-Höhn, Fachärztin für Innere Medizin und Sektionsleiterin der Allgemeinen Inneren Medizin der Sana Kliniken Bad Wildbad. "Allerdings variieren die Zyklen im Laufe der Nacht. Während sich der Mensch in der ersten Nachthälfte viel im Tiefschlaf befindet, überwiegt in der zweiten Nachthälfte der Traumschlaf."

Zeitumstellung führt zu Biorhythmus-Störungen