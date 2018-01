Bad Wildbad Schafsrisse: Spuren des Wolfs führen nach Hessen

Erstaunlich ist nun, dass seit den letzten Rissen keine weiteren Vorkommnisse mit Wölfen in Baden-Württembergs Nachbarbundesland gemeldet worden seien, heißt es bei der Wolfshotline des Landes Hessen. Zur Erinnerung: Der Wolfriss im Kreis Calw erfolgte nur sechs Tage nach dem letzten Riss im Odenwald, am 26. November. Sowohl in Hessen als auch in Baden-Württemberg könne es sich um denselben Wolf handeln oder eines engen Verwandten, heißt es weiter. Dies hätte nun eine Untersuchung des Senckenberg Institutes ergeben. Hierfür wurden genetische Proben, die in beiden Bundesländern gefunden wurden, verglichen. Das Ergebnis: Die Proben entsprechen dem gleichen genetischen Genre.

Da Wölfe pro Nacht bis zu 70 Kilometer wandern könnten, sei somit nicht unwahrscheinlich, dass es sich um ein und dasselbe Tier handelt. Fachleuten zufolge sei im Übrigen sicher, dass der Wolf aus dem Odenwald und der Wolf, der in Bad Wildbad Schafe riss, aus Niedersachen kamen.