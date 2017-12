Bad Wildbad "Rottweil hat mich sanft abgeworben"

Vor seiner Zeit in Bad Wildbad war er bis 1998 selbstständiger Architekt, bevor er die Leitung des Bauamtes übernahm. Nach fast 20 Jahren an der gleichen Stelle freut er sich nun auf etwas Neues. In Rottweil wird der bisherige Stadtbaumeister "nur" Abteilungsleiter für Stadtplanung, was ihn aber nicht im geringsten stört. "Dort habe ich acht Ingenieure unter mir, mit denen ich zusammen arbeiten kann", freut er sich auf die neue Aufgabe­: "Stadtplanung ist mein Ding."

In Bad Wildbad sei er mit vielen spannenden Projekten beschäftigt gewesen. Da ist natürlich der Sommerberg mit Baumwipfelpfad und Hängebrücke oder die Weiterentwicklung der Schulinfrastruktur, einem der "wichtigsten weichen Standortfaktoren". Das Stadtbahn-Projekt inklusive Verlängerung bis zum Kurpark sei ausschlaggebend gewesen, dass er sich damals in Bad Wildbad beworben habe, erinnert er sich noch gut an dieses "Mega-Projekt".

Er selbst bezeichne sich aber nicht als Vater oder Mutter, sondern als "Hebamme bei Projekten". Bei seiner Arbeit gehe es darum, Chancen zu erkennen und die Wege zu ebnen, dass man sie auch nutzen kann.

In Rottweil wird er sich mit der klassischen Stadtentwicklung beschäftigen. Dazu gehört die Stadtsanierung und die Entwicklung von nicht mehr genutzten Industriebrachen. Ein großes Projekt wird für ihn auch das Bewerbungsverfahren für die Landesgartenschau 2028 werden. Gerade die sei eine gute Möglichkeit zur Stadtentwicklung, das habe man bei den Bundesgartenschauen in Stuttgart oder der Landesgartenschau in Nagold sehr gut gesehen. Viele würden dabei nicht an Stadtentwicklung denken, aber "diese Chancen muss man erkennen".

Das Beispiel Rottweil zeige, dass ein Projekt wie der Aufzugturm unglaubliche Wirkung haben könne: "Plötzlich ist man wieder sexy". Dass er selbst mit diesem "genialen Projekt" nichts mehr zu tun hat, stört ihn nicht. "Man muss nicht alles machen", sagt er.

Und wie lange will er denn noch arbeiten? Das, so sagt er schmunzelnd, habe ihn der Personalausschuss in Rottweil auch gefragt und er habe eine Hand mit fünf Fingern hoch gestreckt. "Ich bin so optimistisch zu sage, fünf Jahre packe ich", sagt er. Schließlich fühle er sich fit und ernähre sich gesund. Nach diesen fünf Jahren sei er 69. "Wenn ein Mitarbeiter mal eine Sieben vorne stehen hat, wird es für die Stadt prekär", peilt er das Ende seiner Tätigkeit zu diesem Zeitpunkt an.

Dann kann er ja immer noch ein zweites Studium beginnen. Oder Häuser bauen. Denn das, so weiß er ja schließlich, geht auch noch mit 90.