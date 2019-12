Bad Wildbad Rieg schließt Schließung von Vital-Therme aus

Turbulentes Jahr

2019 war laut Rieg hingegen ein turbulentes Jahr, was mit dem totalen Umbau des Saunabereichs mit der orientalischen Sauna zusammenhänge. Die neue finnische Sauna sei fast doppelt so groß und biete bis zu 70 Personen Platz, sofern man dicht beisammen sitze. Neu ist die Ice-Lounge, die man sowohl wegen der Energieersparung als auch aus Umweltschutzgründen einer Schneekammer bevorzugt habe. In der Ice-Lounge, in der Temperaturen von 13 bis 14 Grad herrschen, käme man sich nach einem Saunagang wie in der Arktis vor, was auch noch durch eine Visualisierung mit Ton unterstützt werde, sagte Rieg. Gleichzeitig wurde der Duschbereich auf acht Duschen vergrößert.

Weniger glücklich ist Rieg über das Untergeschoss des Palais Thermal, in das die Gäste nicht kommen. Dort verlaufen in sogenannten Kriechgängen die Versorgungsleitungen. Jedoch sei es dringend notwendig, die dortigen Betonstützsäulen zu sanieren, was ursprünglich für das kommende Jahr vorgesehen war, jedoch auf 2021 verschoben wurde. Weitere Verschönerungsarbeiten im Palais Thermal im kommenden Jahr seien angedacht, schließlich feiere man die Eröffnung vor 25 Jahren.

Eine Schließung der Vital-Therme in den kommenden Jahren schloss Rieg aus. Die jetzige Form der Vital-Therme stehe zwar für den eventuellen neuen Standort am Neuen Eberhardsbad zur Diskussion, da es bereits seit zwei Jahrzehnten geschlossen und keineswegs mehr konkurrenzfähig sei. Ein großes Bad im Zentrum an der Stelle des heutigen Neuen Eberhardsbads sei im Gespräch, mehr jedoch noch nicht.

Keine Leiharbeiter mehr

Erfreut zeigte sich Rieg über den im März geplanten Tag der Gesundheit gemeinsam mit der Olga-Rehaklinik und den Sana-Kliniken sowie den verschiedenen Gesundheitseinrichtungen in Bad Wildbad.

Zudem betonte Rieg, dass man keine Leiharbeiter mehr beschäftige, sondern alle ehemaligen Leiharbeiter, sofern sie dies wünschten, in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen habe.

Auch in diesem Jahr gab es wieder Ehrungen und Verabschiedungen, jedoch nicht so viele wie in den Vorjahren. Rieg: "Wir haben fast keine Personalfluktuation, sondern stellen immer wieder neue Mitarbeiter ein, um Altersabgänge auszugleichen."

Seit zehn Jahren ist Elke Schuster beim Staatsbad beschäftigt, allerdings hat sie einen Doppeljob als Mitarbeiterin im Forum, das von der Touristik verwaltet wird.

Als sogenannter Kurdiener, wie es früher einmal hieß, kam Slavoljub Subotic vor 15 Jahren zum Staatsbad, als gelernter Installateur arbeitet er seit vielen Jahren jedoch in der Werkstatt.

Auch Bäderbetriebsleiter Dirk Schrader ist schon seit 15 Jahren beim Staatsbad, wo er viele Veränderungen mittrage, so auch die Umgestaltung der Vital-Therme zum Familienbad.

Verabschiedet wurde Gisela Ottmüller, die man seit der Kommunalisierung an die Stadt ausgeliehen habe.