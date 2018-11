Bad Wildbad Rettungskräfte bündeln Schlagkraft

"Schon beim Bau der Rettungswache, die seit knapp fünf Jahren in Betrieb ist, orientierte man sich an den Gegebenheiten der Feuerwehr", verwies der Leiter der Rettungswache, Ralf Weiss im Gespräch mit unserer Zeitung beispielsweise auf eine Schleuse, die bei Infektionen die Kräfte dekontaminiert. "Es ist aktuell die neuste Wache im Landkreis Calw", stellte Weiss fest.

Aber nicht nur die Infrastruktur, mehr noch die konkrete Kooperation mit den Brandschutzkräften, die bekanntlich ihr Domizil direkt auf dem benachbarten Grundstück an der Calmbacher Straße haben. "Ohne Feuerwehr wären unsere Einsätze auf dem Sommerberg in der bewährten Weise nicht möglich", unterstrich Weiss mit Blick auf die Wege den Berg hinauf, die längst nicht überall mit dem Fahrzeug bestritten werden können.

Und dann kommt auch das individuelle Equipment hinzu, das je nach Bedarfsfall mitgetragen werden muss. Vor allem rund um den Bike-Park sowie in den Steilhängen stehen die Rettungskräfte immer wieder vor Herausforderungen, da die Landschaft sich durch witterungsbedingte Einflüsse verändert. "In dem Gelände gibt es unterschiedliche neuralgische Punkte und die Biker haben intern Namen für die Teilstrecken", fasste der Rettungssanitäter zusammen, der außerdem bei der Feuerwehr in Calw-Stammheim ehrenamtlich aktiv ist.