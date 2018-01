Bad Wildbad Rechtliche und technische Hürden galt es zu nehmen

"Bonn UN Campus" stand als Zielangabe auf den Leuchttafeln der Bahn, die im Karlsruher Hauptbahnhof von Gleis 14 startete. In dem Wagen, der vielleicht auch schon die Linie 6 in die Bäderstadt befuhr, saßen zusammen mit weiteren prominenten Fahrgästen Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann, der Karlsruher OB Frank Mentrup und Alain Flausch, der Generalsekretär des in Brüssel sitzenden Internationalen Verbands für öffentlichen Nahverkehr (IUTP). Über Frankfurt ging es per Straßenbahn nach Bonn zur Weltklimakonferenz.

Gefeiert wurde damit eine Errungenschaft, auf die beharrlich der Chef der Albtal-Verkehrsgesellschaft, Dieter Ludwig, vor Jahrzehnten hingearbeitet hatte.

Möglichst umsteigefrei