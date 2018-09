Bad Wildbad Reanimation einfacher als man denkt

Einer der beiden Operationssäle war zur Besichtigung geöffnet. Die dort Beschäftigten führten durch die Schleuse und den Anästhesie-Bereich bis in den eigentlichen OP und zeigten die dort zum Einsatz kommenden Instrumente.

Sie standen für Fragen zur Verfügung und begleiteten Interessenten auch in den Aufwachraum. Hier demonstrierte der Chefarzt der Klinik für Anästhesie und neuerdings auch der Schmerztherapie, Edgar Bauderer, die Einsatzmöglichkeiten von Ultraschall in diesen beiden Bereichen live und am Patienten.

Auf großes Interesse stießen sowohl die Blutdruckmessung als auch der Lungenfunktionstest, dem sich die Gäste unterziehen konnten. Hier bildeten sich bereits zu Beginn des Aktionstages längere Warteschlangen.

Live-Demonstrationen

Neben Hausführungen, gab es Live-Demonstrationen von Operationen einer Knieprothese am Modell und Besichtigungen von Endoskopien sowie Einblicke in den Physiotherapie-Bereich.

Im Sana-Kino wurde eine Darmspiegelung gezeigt. Insgesamt sechs Arzt-Fachvorträge zu verschiedenen Themen rundeten das umfangreiche Programm ab.

Das Spektrum reichte von Behandlungsmöglichkeiten bei Arthrose im Knie oder der Hüfte über die chirurgische Notfallversorgung in Bad Wildbad und aktuelle Konzepte der Vorfußchirurgie bis zu Schultererkrankungen mit ihren Therapiemöglichkeiten. Vorgestellt wurde auch die seit Februar dieses Jahres neu angebotene Schmerztherapie in akuten oder chronischen Fällen.

Wem bei diesem umfangreichen Programm die Luft auszugehen drohte, der konnte am Aktionsstand seine Sauerstoffkapazität messen lassen. Der Tag der offenen Tür fand großen Anklang. Zahlreiche Besucher waren im gesamten Klinikkomplex unterwegs.