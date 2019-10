Bad Wildbad Rathauschef spricht über Entwicklung der Stadt

Während sich die Bevölkerungsentwicklung in der Gesamtregion leicht unter dem Landestrend befinde, lägen der Mittelbereich Pforzheim und Bad Wildbad darüber. So habe die im Jahr 2012 auf rund 9500 abgesunkene Einwohnerzahl bis jetzt kontinuierlich auf rund 10 500 wieder zugenommen, was zusätzliche Einnahmen für die Stadt bedeute. Im Blick auf diese Bevölkerungsentwicklung und auf die Ergebnisse der Wohnraumstudie ergebe sich ein großer Fehlbestand an Wohnungen. Bei der Kinderbetreuung betreibe man im Zeichen der "Kinderstadt Bad Wildbad" eine zielgerichtete Bedarfsplanung. "Alle Kinder bekommen noch einen Kindergartenplatz", so der Bürgermeister. Die Kinderbetreuung bleibe aber eine ständige Herausforderung. Ebenso wie die Schulraumplanung mit Blick auf die in die Jahre gekommenen Schulgebäude. In diesem Zusammenhang hoffte der Bürgermeister auf die Fertigstellung der im Bau befindlichen Mensa mit weiteren Räumen bei der Fünf-Täler-Schule an der Jahnstraße im kommenden Jahr. Die Komplettsanierung des Schulstandortes an der Höfener Straße in drei Bauabschnitten und damit der Ausbau zu einer modernen und zeitgemäßen Schule sei mit Gesamtkosten von rund zwölf Millionen Euro verbunden. Dazu hoffe die Stadt auf die Gewährung eines Zuschusses aus dem Ausgleichstock des Landes für finanzschwache Kommunen.

Neue Wege für die Motivation der Jugend zur Teilnahme am städtischen Geschehen will die Stadt Bad Wildbad nach dem Ende des Jugendgemeinderats und nach nur wenig Interesse an Jugendforen mit einer Jugendbeteiligungs-App gehen. Damit wolle man die Jugendlichen in Zusammenarbeit mit dem Enztal-Gymnasium und mit einer Landesförderung voraussichtlich ab dem Jahr 2020 dort abholen, wo sie ohnehin schon seien: am Smartphone.

Das neue "Wohnen Plus" in der Ludwig-Uhland-Residenz mit barrierefreiem Wohnraum habe "Charme", erklärte Bürgermeister Mack und berichtete von Überlegungen zum Bau einer psychosozialen Einrichtung in Calmbach. In der Planung befinde sich ein Neubau der "Heinrich-Sommer-Klinik" im Bereich des Windhof-Areals. Angedacht sei ein Wohnprojekt in der Nähe des Berufsförderungswerks Wildbad (BFW). Ein weiteres Ziel sei die Schaffung innenstadtnaher barrierefreier Wohnungen.

Die anstehende Sanierung im Bereich der Wildbader Straße in Calmbach mit einem Planungseinstieg im Jahr 2020 werde wohl ein Projekt ähnlich der in der Höfener Straße abgewickelten Maßnahme sein, kündigte Bürgermeister Mack an. Die derzeit laufende Sanierung der Kochstraße in Wildbad sei der Schlusspunkt von Sanierungsmaßnahmen in diesem Bereich.

In seinen weiteren Ausführungen zeigte er sich zufrieden mit der Sanierung historischer Landesgebäude wie etwa des Kurhauses bis hin zu einer Innensanierung im zweiten Bauabschnitt mit Gesamtkosten von etwa drei Millionen Euro. Auf rund 6,2 Millionen Euro, so der Bürgermeister, belaufe sich die Investition des Landkreises Calw und der Stadt Bad Wildbad zur Sanierung der Ortsdurchfahrt in Aichelberg mit drei Bauabschnitten in den Jahren 2019 bis 2021. Parallel dazu läuft in Calmbach die Kanalbaumaßnahme im Zuge der Sanierung der Bundesstraße 294, die sowohl Mack als auch Stephan Lendl als Leiter der Tiefbauabteilung des Stadtbauamts auf Nachfrage eines Bürgers erläuterten.

Nach Ausführungen zur allgemeinen Verkehrssituation in Calmbach kam Mack auf die aktuell laufenden Baumaßnahmen für ein schnelles Internet zu sprechen. Speziell für den Bereich Sprollenhaus ist mit einer Inbetriebnahme voraussichtlich im Dezember 2019 zu rechnen. Im Jahr 2020 sei die Erweiterung des Backbonenetzes bis zum Calmbacher Freibad und der Anschluss des Gewerbegebietes "Beermiß" sowie des Bereichs Jahnstraße und Höfener Straße geplant. Was die Baulandentwicklung betreffe, seien im Zuge der Flächennutzungsplan-Fortschreibung keine großen Erweiterungen, sondern allenfalls Arrondierungsmöglichkeiten zu erwarten. Beim Thema Klimaschutz ging Bürgermeister Mack auf den Windpark "Kälbling" mit drei geplanten Windrädern mit Baubeginn Ende 2020 ein. Diese seien in der Lage, etwa 60 Prozent des Strombedarfs der Stadt Bad Wildbad zu erzeugen. "Unser Windpark wird kommen", kündigte er an und erwähnte die von der Landesregierung in Auftrag gegebene Fortschreibung des Windatlasses zur weiteren Ausweisung von Windrad-Standorten unter erleichterten Bedingungen. Des Weiteren verwies er auf die fünf ­E-Tankstellen in der Stadt und empfahl die Nutzung des regionalen Car-Sharing-Angebotes.

Tourismus-Projekte nur mit privaten Partnern

Die Gesamtkosten der dringend notwendigen Freibad-Sanierung bezifferte Bürgermeister Mack auf etwa 6,5 Millionen Euro. In die Planung wolle man im nächsten Jahr einsteigen. Bedauerlicherweise sei ein Zuschussantrag aus einem Bundesprogramm abgelehnt worden.

Weitere Tourismus-Projekte seien nur mit privaten Partnern möglich. Zur Beseitigung von Leerständen von Geschäften in der Innenstadt könne die Verwaltung nur günstige Rahmenbedingungen schaffen wie mit dem vor Kurzem aufgelegten Zuschussprogramm für ein jetzt laufendes drittes Unterstützungsprojekt.

Weitere Ausführungen galten der "Neuerfindung des Kurzentrums Staatsbad 4.0". Zu klären sei dabei die Frage, welche Einrichtungen die Kurstadt der Zukunft benötige und wie das Land Baden-Württemberg weiterhin agieren wolle. Eine Machbarkeitsstudie liege vor, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung müsse noch erfolgen. Ein Standortwechsel der "Vital-Therme" biete die Chance für einen Hotelneubau.

Im Blick zum Sommerberg zeigte sich Klaus Mack mit der "dynamischen Entwicklung" zufrieden. Investitionen dort hätten in jüngster Vergangenheit private Investitionen in der Stadt nach sich gezogen. Er erläuterte den "Masterplan Sommerberg" mit dem Ziel, Bad Wildbad zum "Ausflugsziel Nummer eins der Region" werden zu lassen, ging auf die bestehenden Attraktionen mit dem Baumwipfelpfad, dem Märchenweg "Das Kalte Herz", der Hängebrücke "WildLine" und dem Abenteuerspielplatz sowie auf die geplante Bewirtschaftung der Hans-Fuld-Hütte ein. Was er zusicherte, ist die Erhaltung des hinteren Sommerbergbereichs als geschützte Zone. Für eine Aufstiegshilfe ab dem Parkplatz beim Wildbader Sportplatz sei man auf der Suche nach Investoren. "Ich kann Ihnen allerdings nicht versprechen, ob dieses Projekt kommt", so Mack.

Hinsichtlich der Beförsterung des Stadtwaldes habe man sich zu einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Calw entschlossen. Erhebliche Probleme seien mit dem verstärkten Borkenkäferbefall zu befürchten. Gesichert sei die Rotwildkonzeption. In der Überlegung sei ein kleines Förderprogramm zur Holzbaukultur Nordschwarzwald. Im Heimat- und Flößermuseum in Calmbach seien künftig verstärkte Aktivitäten geplant. Touristisch gesehen verwende man nicht mehr das Label "Enztal", sei man doch mit der "Tourismus-GmbH Nördlicher Schwarzwald" in diesem Bereich gut aufgestellt. Mack bekannte sich zu einer aktiven Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und verwies in diesem Zusammenhang auch auf den jährlich erscheinenden "Bad Wildbad Report". Aktiv werden könne man mit einer Teilnahme an der "Zukunftswerkstatt Tourismus" am 23. November mit insgesamt sechs Workshops.

"Die Kurve geht bei uns nach oben", bilanzierte Mack abschließend und stellte die Zukunft der Kurstadt unter das Wort des englischen Naturforschers Charles Darwin: "Es ist nicht die stärkste Spezie die überlebt, auch nicht die intelligenteste, es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann."

Mehr als zehn Wortmeldungen befassten sich beispielsweise mit der Verkehrssituation in der Calwer Straße und weiteren Verkehrsangelegenheiten, mit der Ausweisung eines Baugebiets im Bereich "Dittenbrunnen", mit der Kanalsanierung in der Kleinenztalstraße, mit Unterhaltungsmängeln im Zustand mehrerer Straßen, dem neuen Abenteuerspielplatz auf dem Sommerberg, dem Fußgänger behindernden Gehweg-Parken, der Löschwasserversorgung der Taubenäcker-Siedlung (wir berichteten) und mit der Jugendarbeit.