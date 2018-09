Bad Wildbad Preise für gute Leistungen

Der in Bad Wildbad bestehende und die Pflege der Städtepartnerschaft zu Cogolin am Golf von Saint Tropez unterstützende "Freundeskreis Bad Wildbad/Cogolin" mit seinem Vorsitzenden Günter Ohnhäuser zeichnet alljährlich Schüler des Enztal-Gymnasiums in Wildbad und der Fünf-Täler-Schule in Calmbach mit den besten Leistungen im Fach Französisch aus.