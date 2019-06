Bad Wildbad Polterplatz Open-Air verspricht bunte Mischung

Ab 19 Uhr geht es dann zur Sache: Die Bands "Parade" (erstmals) und "Shellproof" (bestens bekannt!) treten zuerst auf. Dann sind "Some­thing to remind you", "Die Thriller Pfeifen" (aus Mainz) sowie "The Watcher" dran. Alle drei spielen erstmals beim "Polterplatz Open Air".

"Umsonst und draußen" ist das Stichwort dieser Freiluft-Veranstaltung. Eintritt wird deshalb keiner erhoben, und damit nicht alle mit dem Auto kommen müssen, gibt es von 18 bis 21 Uhr einen kostenpflichtigen Shuttle ab dem Bahnhof Wildbad bis zum Jugendzeltplatz, und ab 0 Uhr auch wieder zurück. Wer an beiden Tage mit dabei sein will, kann auf das Gelände sein Zelt mitbringen – in der Hoffnung, dass es nicht regnet.

80 Helfer im Einsatz

Natürlich gibt es wieder Getränke und als Speisen warten asiatische Gerichte, Erbseneintopf, Pommes und anderes auf hungrige Festival-Besucher. Damit der Betrieb möglichst reibungslos verläuft, sind etwa 80 Helfer im Einsatz.

Die Finanzierung der Veranstaltung ist durch immerhin 25 Sponsoren weitgehend gesichert, denn der kleine Verein "Musik und Kultur Wildbad" könnte mit seinen gerade mal 30 Mitgliedern alleine solch eine Veranstaltung nicht stemmen. Schließlich erwartet der Verein an den beiden Tagen rund 1000 bis 1500 Fans – je nach Wetterlage.

Also wartet am Wochenende, 28. und 29. Juni, auf dem "Polterplatz Open Air" eine bunte Mischung mit Ska’n Roll, Punk-Rock, Rock, Trash Metal und auch ein bisschen Pop, auf jeden Fall ein gemütliches kleines Open-Air-Ereignis, das inzwischen in der Region gut bekannt und sehr beliebt ist, auf die Besucher.