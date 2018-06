Bad Wildbad Polterplatz-Open-Air mit hochkarätigem Programm

Wie Jörg Achache, Vorsitzender des veranstaltenden Vereins "Musik und Kultur Wildbad" berichtet, konnten auch für dieses Jahr zehn ausgesuchte Bands verpflichtet werden, die an beiden Tagen den Polterplatz rocken und für Abwechslung und ausgelassene Stimmung sorgen werden. Zu den Toplinern gehören namhafte Wiederkehrer wie etwa "Hookers&Covers", "Dr. Aleks and the Fuckers" oder "Elfmorgen", aber auch "Django S." oder "Fateful Finality", die beide zum ersten Mal dabei sein werden. Zudem gibt es, wie Schriftführerin Julia Koplin ergänzt, wieder ein spezielles Kinderprogramm am Samstagnachmittag und die Aftershow-Discopartys in der Hütte mit DJ "Knattertoni" am Freitag und DJ "HCA" am Samstag.

Start in das Umsonst-und-Draußen-Festivalwochenende ist am Freitag, 29. Juni, um 19.30 Uhr mit "Lorenzo Lovegun" aus Pforzheim. Die vier Jungs sind allesamt seit Jahren in diversen Formationen unterwegs und präsentieren eigene Songs über alltägliche zwischenmenschliche Probleme. Ihr Markenzeichen sind dabei facettenreiche Stimmen, ausdrucksstarker Backgroundchor, fetzige Gitarren, groovender Bass und fette Drums, mit denen eine Mischung aus Nu Metal und Punkrock zelebriert wird.

Weiter geht es mit "The Savants" aus Tübingen, die bereits im Jugendhaus spielten, und mit ihrem Mix aus Punk, Rock, Ska, Pop und Folk laut eigener Aussage mittlerweile zu den festen Größen in der Alternative-Szene gehören.