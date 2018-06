Bad Wildbad Planspiel macht fit für das Berufsleben

Am Checkpoint koordinieren Sozialarbeiterin Lisa Vielmeier und ihr Kollege Daniel Bauer das Planspiel. Bauer sagt, Ziel des Planspiels sei es, Schülern und Schülerinnen die Angst vor den Vorstellungsgesprächen zu nehmen. Je mehr Stationen sie durchlaufen, desto mehr werde eine Bewerbung zur Routine. Gerade schaut er sich den Laufzettel von Lukas Djordjevic an, der bei Firma Schneeberger ein Bewerbungsgespräch für einen technischen Ausbildungsgang hatte, und ermuntert ihn, doch auch noch etwas Kaufmännisches anzuschauen und sich bei der Volksbank vorzustellen. Lukas findet das Planspiel "ganz gut" und macht sich auf den Weg zur Volksbank. Auch seine Mitschüler, die gespannt im Foyer auf ihren Termin warten, sind positiv gestimmt, zum Teil haben sie sich fein herausgeputzt oder gar eine Krawatte umgebunden.

Einer der Coaches ist Hotelier Wolfgang Richter, der gerade mit Viktoria Wannek ein Bewerbungsgespräch hat. Deren Berufswunsch ist Erzieherin. Richter macht sie darauf aufmerksam, dass sie aufgrund ihrer guten Zeugnisse auch noch andere Möglichkeiten hätte, doch von ihrem Wunschberuf lässt sie sich nicht abbringen.

Im Gespräch mit uns bricht Richter eine Lanze für die Ausbildungsberufe in der Gastronomie. Die Branche leide erheblich unter Nachwuchsmangel, dabei gebe es hier allerhand interessante Berufe und auch wohnortnahe Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Auch für Bewerber, deren Zeugnis in Mathematik oder Physik nicht so überragend ist, biete sich hier oft eine Chance, meint Richter.

Das Allerwichtigste sei aber, so Richter, dass man seine Ausbildung auch bis zum Abschluss durchzieht, und nicht auf halbem Wege abbricht. Deshalb sei es sinnvoll vorher so viele Praktika wie möglich zu machen, um besser zu sehen, was im jeweiligen Berufsbild auf einen zu kommt, betont Richter.