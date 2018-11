Bad Wildbad/Pforzheim Ab Dezember neue Tarife für Enztal-Bahn

Viele fahren mit der Enztal-Bahn in den Nordschwarzwald. Der Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis (VPE) schuf eine Sonderregelung für die S 6 nach Bad Wildbad: Damit überwinden die VPE-Tickets auf der Schiene die Tarifgrenze des Landkreises Calw. Doch in zwei Monaten müssen Fahrgäste gehörig umdenken. Am 9. Dezember führt das Land für Zugreisen, die über Verbünde hinausgehen, den Baden-Württemberg-Tarif (BW-Tarif) ein – dieses Modell löst die bisherigen Fahrscheine für die Wildbader Strecke ab. VPE-Chef Axel Hofsäß will Preissprünge aber mit einem Spezialangebot abfangen.

Zuschüsse vom Land

Eigentlich ist Hofsäß ein glühender Anhänger des Landestarifs. Die BW-Tickets führen erstmals über alle Hürden der 22 Verbünde im Südwesten hinaus, sie sollen aber auch die Bahnreise günstiger machen. Wie sich das auswirkt, zeigt sich zum Beispiel am Preis für die Fahrt von Karlsruhe nach Stuttgart über drei Verbünde hinweg. Kostet der Regionalzug auf dieser Linie heute 21,30 Euro, so sinkt der künftige BW-Tarif dank der Zuschüsse des Landes auf 13,90 Euro – eine satte Ersparnis von rund 35 Prozent.