Bad Wildbad Pflegeplätze sind verzweifelt gesucht

Laut Prognos-Studie komme es in Baden-Württemberg in Zukunft "zu einer dramatischen Unterversorgung von Senioren". Aktuell fehlten, so Borg landesweit 220.000 und bis zum Jahr 2040 etwa 480.000 seniorengerechte Wohnungen. Im Verhältnis schlage sich dies auch "bei uns in Bad Wildbad" nieder. Bereits jetzt gebe es lange Wartelisten und Betroffene müssten künftig auf andere Kommunen ausweichen, so Borg, der anmerkte: "Für die Unterbringung in der Kinderbetreuung gibt es einen Rechtsanspruch, bei Senioren leider nicht."