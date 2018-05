Bad Wildbad/Pfalzgrafenweiler Wolf unterwegs: Test bringt Klarheit

Das liegt am Wolf, der zurück im Schwarzwald ist – und von vielen gesehen worden sein will. Alleine in diesem Jahr gingen in Freiburg bereits mehr als 300 Meldungen zu angeblichen Wolfssichtungen ein. Sie werden ausgewertet, kategorisiert – und oftmals ist am Ende nichts dran. Was den Nordschwarzwald angeht, war dies zuletzt anders.

Am Montag wurde bekannt, dass ein Wolf sich in den Abendstunden des 2. Mai in Edelweiler, ein Ortsteil der Gemeinde Pfalzgrafenweiler im Kreis Freudenstadt, aufgehalten hat. Ein Jäger hatte das Tier an einem Hochbehälter, wenige hundert Meter vom Ort entfernt, gesichtet, fotografiert und gefilmt. Der zuständige Wildtierbeauftragte sandte die Dokumente nach Freiburg. Die FVA kam zu dem Ergebnis eines gesicherten Wolfnachweises.

Rund 25 Kilometer Luftlinie trennen Pfalzgrafenweiler von Bad Wildbad im Nachbarkreis Calw. Für Menschen ein Fußmarsch von etwa sechseinhalb Stunden. Kein Zweifel: Ein Wolf könnte die Strecke in drei Tagen zurücklegen. Hat er das vorige Woche getan? Ein und dasselbe Tier? Mit hoher Wahrscheinlichkeit war es ein Wolf, dessen Angriff in der Nacht zum 30. April in Bad Wildbad mehr als 40 Schafe zum Opfer fielen.