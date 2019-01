Bad Wildbad Ortsdurchfahrt Aichelberg wird erneuert

Die Ortsdurchfahrt Aichelberg wirkt in der heutigen Zeit wie ein letztes Überbleibsel aus längst vergangenen Tagen. Der Straßenbelag ist löchrig und uneben, eine Straßenbeleuchtung gibt es nicht, und Fußgänger sollten in Anbetracht des fehlenden Gehwegs besser zum Auto greifen. Doch die Zeit für dieses längst überholte Relikt läuft langsam ab: Ab Frühjahr 2019 soll schweres Gerät der Freudenstädter Straße nach und nach eine Verjüngungskur verpassen.

Bevor die Bagger aber tatsächlich anrollen, luden die Bauverantwortlichen zu einer Infoveranstaltung in die Aichelberger Turnhalle. Der Wildbader Bürgermeister Klaus Mack gab sich bei diesem Termin sichtlich erleichtert: "Seit ich im Amt bin, beschäftigt mich dieses Projekt" – das sind immerhin fast 13 Jahre. Da das Verkehrsaufkommen in Aichelberg niedriger sei als anderswo, sei Mack jedoch zuvor bei den Zuschüssen gescheitert. Am Ende aber hat sich das Kämpfen gelohnt. Die Zuschüsse für das Großprojekt sind nun gesichert und die Planung steht.

Darin ist festgehalten, dass die Freudenstädter Straße in drei Bauabschnitten bis 2021 eine neue Fahrbahn, einen Gehweg und eine durchgängige Straßenbeleuchtung erhalten soll. Und auch unter der Fahrbahn wird sich einiges tun: Die Wasserrohrleitungen sowie die alten Hausanschlüsse aus Gusseisen werden erneuert und durch Kunststoff ersetzt. "Hauseigentümer, die die Erdung ihres Hauses bislang über den gusseisernen Wasseranschluss sichergestellt haben, müssen diese dann auf eigene Kosten abändern lassen", erklärt Bauleiter Josef Geiger vom Ingenieurbüro Raidt und Geiger aus Rottenburg.