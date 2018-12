Bad Wildbad Öffnen Geschäfte bald sonntags?

Wie wichtig ist denn das Weihnachtsgeschäft für Sie?

Textil war früher unter dem Christbaum die Nummer zwei oder drei. Heute ist Textil auf Platz 15 oder 16. Heute stehen Handy oder andere Elektronik-Artikel ganz oben auf der Wunschliste. Früher hat man sich auch mal über eine Jacke oder ein Hemd gefreut. Das Internet macht uns natürlich schon zu schaffen. Wenn ich so darüber nachdenke, ist der Standort Wildbad aber eigentlich gar nicht so schlecht. In Pforzheim gibt es Ein-Euro-Shops oder Döner-Läden. Gute Kleiderläden gibt es dort hingegen nicht mehr viele. Wir sind in der Region inzwischen der größte Herren-Ausstatter.

Externe Berater und ein Arbeitskreis Innenstadt sollen dafür sorgen, dass die König-Karl- und die Wilhelmstraße als Haupteinkaufsstraßen von Wildbad belebt werden. Tragen die Bemühungen Früchte?

Das läuft jetzt alles erst an. In der Fußgängerzone gab es dieses Jahr im Sommer eine schöne Bepflanzung. Wir überlegen gerade, ob wir bunte Regenschirme über der Wilhelmstraße spannen. Ob wir die Bodenplatten der Fußgängerzone bemalen und damit die Ausflügler optisch von der Bergbahn-Talstation in der König-Karl-Straße in die Wilhelmstraße leiten. Die Ideen sind da, aber die Umsetzung ist natürlich von der Haushaltslage der Stadt abhängig. Gelder zur Stärkung des Einzelhandels sind für das nächste Jahr eingeplant. Was wir umsetzen können, wird sich zeigen.

Sie sind Stadtrat und Sprecher der Einzelhändler. Wie schwer fällt Ihnen der Spagat?

Der fällt nicht schwer. Die beiden Ehrenämter laufen Hand in Hand. Wir sind ungefähr 25 Wildbader Einzelhändler, die sich regelmäßig treffen. Da entstehen gute Ideen, aber manche davon sind auch utopisch. Als Stadtrat kann ich da dann gleich den Wind aus den Segeln nehmen. Eine Beleuchtung der Enz beispielsweise wäre schön, lässt sich bei der städtischen Haushaltslage aber nicht umsetzen. Bei unseren Einzelhändler-Sitzungen sind immer dieselben Leute. Diejenigen, die meckern und sich darüber beschweren, dass es nicht vorangeht, die sieht man nicht. Außerdem haben wir bei den Einzelhändlern ein Generationenproblem. Da bin ich mit meinen 50 Jahren noch einer von den Jüngeren. Einige stehen noch mit über 80 Jahren in ihrem Laden. Wir müssen froh sein, dass die noch ihre Läden offen halten. Sonst hätten wir noch mehr Leerstände.

Die Innenstadt profitiert noch nicht in dem Maß von der Belebung des Sommerbergs wie erwartet. Woran liegt das?

Die meisten Besucher hat der Sommerberg samstags und sonntags. Sonntags dürfen wir unsere Läden aber nicht öffnen. Ich wäre gerne bereit, meinen Laden sonntags von 14 bis 18 Uhr zu öffnen. Sonntags könnten wir einiges abschöpfen. Es ist einfach ungerecht. Im Internet kann 24 Stunden lang eingekauft werden und wir werden in Ketten gelegt. Wir würden gerne sonntags aufmachen, dürfen aber nicht. Das ist ein Riesenproblem. Wir brauchen dringend eine Lockerung der Ladenöffnungszeiten an den Sonntagen.

Was müsste denn getan werden, damit die Leute wieder gerne nach Wildbad zum Einkaufen kommen?

Die Leute kommen gerne nach Wildbad. Unser großes Problem ist, dass manche Einheimische das Städtle schlechtreden. Den Auswärtigen hingegen gefällt es hier.

Wenn Sie sich eine Einkaufsstraße für Wildbad basteln könnten, wie würde die aussehen?

Überdacht! Die erste überdachte Fußgängerzone in Deutschland. Mit einem Dach, das man öffnen und schließen kann. Das ist eine Vision von mir. Mein Sohn ist jetzt zehn Jahre alt. Ich hoffe, er wird das mal erleben. Nächstes Jahr feiern wir 70 Jahre Modehaus Frey. Vielleicht kann mein Sohn das 100-jährige Jubiläum in einer überdachten Wildbader Fußgängerzone feiern.