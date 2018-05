Bad Wildbad Nur geringe Beteiligung am Vereinsleben

Bad Wildbad. Der Vorsitzende Jürgen Schrumpf erstattete nach der Begrüßung seinen Geschäftsbericht über das Jahr 2017. Erfreulich war, dass die Sozial-Rechtsschutz gGmbH im Vorjahr im Landkreis Calw in 256 Verfahren immerhin 101 000 Euro für die Mitglieder erstritten hatte. Weniger erfreulich war der Besuch des Grillfestes bei der katholischen Kirche, denn trotz "Kaiserwetters" kamen nur wenige Mitglieder, was durchaus frustrierend gewesen sei, da der Ortsverband auf den Kosten sitzenblieb. Schrumpf: "Da ich als Vorsitzender einen Verlust in dieser Größenordnung nicht noch einmal vertreten werde, findet in diesem Jahr kein weiteres Grillfest statt."

Auch der gemeinsame Jahresausflug der VdK-Sozialverbände Calmbach, Wildbad und Enzklösterle war nur durch die Mitwirkung des Verbands Oberreichenbach möglich, Ziel war Sigmaringen. Im September 2017 ging es in einer VdK-Versammlung um das Thema "Patientenverfügung". Jürgen Köppel, zweiter Vorsitzender des Verbands, hatte sich akribisch auf diesen Vortrag vorbereitet, der allerdings wenig Resonanz fand, da außer den Vorstandsmitgliedern nur zwei weitere Nichtmitglieder teilnahmen. Dabei, so Schrumpf, hätten bei der vorjährigen Mitgliederversammlung die Anwesenden eben solch einen Vortrag gefordert. Bei der dritten Vorstandssitzung, so Schrumpf, "galt es für uns in erster Linie Wunden zu lecken, neue Motivation zu schöpfen und die anstehende Weihnachtsfeier vorzubereiten".

Positiv war vor allem die Mitgliederentwicklung im vergangen Jahr, denn am Jahresbeginn 2017 verzeichnete der Ortsverband 211 Mitglieder, während es zum Ende des Jahres trotz des Ausscheidens mehrerer Mitglieder 222 waren, also ein Plus von 5,2 Prozent.