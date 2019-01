Bad Wildbad Neuer Pächter im Kurparkrestaurant

Bad Wildbad. Der Förderverein Trinkhalle suchte nach dem recht kurzen "Gastspiel" des bisherigen Pächters im Kurpark-Restaurant in der Trinkhalle einen neuen Pächter und fand diesen in Alexander Fischbach und Sandra Liebetruth.

Fischbach kommt aus Frankfurt, und "der Liebe wegen", wie er bei einem Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten verriet, zog er hier in den Süden, da seine Frau aus dem Raum Pforzheim stammt. Fischbach (47) ist gelernter Metzger und Koch, sozusagen der Praktiker, während seine Frau als gelernte Steuerfachkraft die Verwaltung und Organisation des Kurpark-Restaurants übernimmt und natürlich auch bei Bedarf an der Theke steht. Er weist darauf hin, dass man im Tennisstüble "Chez Alex" an Platzgrenzen gestoßen sei "von dem, was wir an unsere Gäste weitergeben wollten." Bisher fehlte sozusagen der "Restaurant-Touch", sagt Fischbach.

Inzwischen ist er allerdings am Umgestalten der Räumlichkeiten im Kurpark-Restaurant. Auf drei Säulen wollen die neuen Pächter ihr Restaurant aufbauen. Zuerst einmal soll die große Terrasse vor dem Restaurant mit etwa 130 Sitzplätzen zu einem Biergarten im echten Sinne umgestaltet werden – mit Selbstbedienung. Dabei kann die mobile Zapfanlage ins Freie gestellt werden: Passende "zünftige" Gerichte, wie eben in einem Biergarten, soll es natürlich dazu geben.