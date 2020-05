Bad Wildbad Neue Trafostation geht in Flammen auf

Starke elektrische Lichtbögen

Da noch Spannung in Höhe von 20 .000 Volt an der Station anlag, entstanden in kurzer Abfolge starke elektrische Lichtbögen, die die Trafotechnik weiter in Brand steckten. Die Rauchentwicklung war weithin sichtbar. Die anliegende Spannung verhinderte auch einen schnellen Löschangriff. So wurde die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt und die Stadtwerke schalteten die Hochspannungsversorgung des Transformators ab. Erst danach konnte die Feuerwehr aus sicherer Entfernung mit der direkten Brandbekämpfung beginnen.