Bad Wildbad Neue Parkplätze könnten teuer werden

Die erste Idee war, die Stellplätze am Sportplatz zu befestigen und so 125 Parkmöglichkeiten zu schaffen. Eine Alternative wäre die Wiese bei der Marienruhe mit circa 50 Parkplätzen. Dort könnte auch weitere Infrastruktur geschaffen werden. Angedacht ist ein Holzportal als Beginn und Einstieg auf den Sommerberg. Zusätzlich soll eine Infotafel entstehen, auch ein Grillplatz sei denkbar, so Mack.

Der Bürgermeister gab auch noch einen Ausblick auf die möglichen Kosten, an denen sich der Investor der Hängebrücke mit einer "baurechtlichen Parkplatzablöse" in Höhe von 180 000 Euro beteiligen werde. Die 125 Stellplätze am Sportplatz sollen rund 470 000 Euro kosten, für die 50 Plätze an der Marienruhe wurden zunächst rund 269 000 Euro veranschlagt. Dazu könnten durch "notwendige Ergänzungen zur ersten Planung" aber noch weitere Kosten in Höhe von rund 170 000 Euro kommen, etwa für die Umlegung einer Stromtrasse, Infrastruktur, DIN-gerechte Ausleuchtung des Parkplatzes oder einen möglicherweise notwendigen Bodenaustausch und die Schaffung einer Entwässerungsanlage sowie Ausgleichsmaßnahmen wegen eines Eingriffes in ein Biotop.

Für die Herstellung des Parkplatzes seien nach derzeitigem Kenntnisstand im günstigsten Fall circa 356 000 Euro zu veranschlagen, heißt es in der Sitzungsvorlage. Zur Deckung weiterer Unbekannten seien weitere 60 000 Euro zu veranschlagen. Diese Kostenrisiken könnten erst mit der Fortsetzung der Planung genauer untersucht werden.

Martin Keppler (CDU) sagte, dass er zwar den zeitlichen Druck verstehe. Das dürfe jedoch nicht daran hindern, sorgfältig zu planen. Denn mit dieser Investition greife man "ganz heftig in den Investitionshaushalt der Stadt ein". Die Kosten seien nicht final bekannt, sondern nur Schätzungen. Deshalb habe der Bauausschuss vorgeschlagen, sehr weitreichende alternative Planungen vorzunehmen. "Das Gelände dort ist sehr schwierig", was die Entwässerung angehe, so Keppler, und weiter: "Wir gehen mit sehr, sehr viel Geld der Stadt um. Wir müssen das verantworten können." Er halte es nicht für "so dramatisch, wenn wir etwas Zeit verlieren".

Bruno Knöller (SPD) lobte die gute Vorarbeit des Bauausschusses, in dem er selbst nicht Mitglied sei. Er gab zu bedenken, dass von der Umweltbehörde Auflagen gemacht werden könnten. Außerdem habe er aus den geschätzten Kosten für die beiden Parkanlagen die Kosten für die einzelnen Stellplätze errechnet. Nach seiner Rechnung würde ein Stellplatz an der Marienruhe 8320 Euro kosten, beim Sportplatz durch die größere Zahl nur 3760 Euro. Zudem müsse man einen möglichen Konflikt mit gleichzeitig stattfindenden Fußballspielen auf dem Sportplatz bedenken.