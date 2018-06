Bad Wildbad Neue Parkplätze bis zum Jahresende

Für den Neubau des Parkplatzes an der Marienruhe oder, wie es in der Sitzungsvorlage heißt, "für die Ertüchtigung dieser Anlage" seien "behördliche Zulassungsvoraussetzungen zu schaffen". Deshalb sei es notwendig, den Bebauungsplan "Sportanlage Ziegelhütte" zu ändern, erklärte Rüdiger Jungkind von der Stadtverwaltung Bad Wildbad. Denn der seit 1987 gültige Bebauungsplan sehe "in diesem Bereich entlang der Enz eine öffentliche Grünfläche mit Pflanzbindung" vor.

Nach Auffassung der Verwaltung ist die Änderung erforderlich, da der rechtskräftige Bebauungsplan die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die geplante Verkehrsfläche nicht hergebe. Dabei seien einige rechtliche Fragestellungen auszuräumen.

Biotop bleibt erhalten