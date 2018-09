Bad Wildbad "Neckartaufe" sorgt für nasse Kleidung

Weindorf besucht

Dort wurde in Verbindung mit einem Vesper eine kleine vormittägliche Weinprobe genossen, bevor es weiter in die Innenstadt hinein ging. Nach kurzem Spaziergang wurde auch schon das Mittagsessen auf einer schönen Restaurant-Terrasse direkt am Neckar genossen.

Anschließend wartete schon das Schiff "Neckarbummler", und die lustige Truppe genoss mit zahlreichen anderen Gästen eine interessante Schiffsrundfahrt. Am Ende der Fahrt fuhr das Schiff noch durch eine große Schleuse, nach deren Durchfahrt viele auf Deck Sitzende die berühmte-berüchtigte Neckartaufe "genießen" durften. Das Hebetor tropfte so stark nach, dass so manches Kleidungsstück angefeuchtet wurde.